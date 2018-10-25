23:36 25 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.75
  • EUR74.99
Поиск
Ликвидация последствий подтопления на Кубани

Проезд в Сочи отроют в реверсивном режиме 27 октября

МЧС РФ
Новости
Получить короткую ссылку
27 0 0

Открыть движение через мост в поселке Макопсе в полном объеме планируется в воскресенье, 28 октября.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Черноморье" расчитывает, при благоприятных погодных условиях и дальнейшем снижении уровня воды в реке, открыть проезд через мост в поселке Макопсе в реверсивном режиме уже в субботу, 27 октября, сообщает официальный сайт ведомства.

"Черноморье" приступило к работам по отсыпке земляного полотна на подходе к мосту через реку Макопсе, пострадавшему в результате паводка.

Ликвидация последствий подтопления на Кубани
© Sputnik / Николай Хижняк
Смытый рекой мост в Сочи начали ремонтировать: мэрия опубликовала видео
Во второй половине дня 25 октября федеральные дорожники увеличили группировку сил и средств, задействованных в работах: мобилизовано 49 единиц спецтехники, включая три крана, три фронтальных погрузчика, 34 самосвала, четыре экскаватора, манипулятор, асфальтоукладчик, каток и 36 дорожных рабочих. Погодные условия в настоящее время позволяют реализовывать весь комплекс ремонтно-восстановительных работ. На объекте оборудовано дежурное освещение. Бригады будут устранять последствия стихии в круглосуточном режиме.

В целях безопасности проезд по федеральной трассе закрыт. Движение транспорта организовано по временной схеме: выделено два участка для разворота на 81-м км в районе п. Магри и 98-м км в п. Аше.

На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение, в регионе объявлен режим ЧС. Росавтодор призывает водителей учитывать погодные условия и по возможности отложить поездки на личном транспорте на дальние расстояния.

Размыв насыпи на примыкании к опоре №2 моста на 91-м км федеральной трассы А147 Джубга — Сочи и обвал земляного полотна произошел ночью с 24 на 25 октября из-за обильных осадков и мощного потока паводковых вод. В результате удара стихии было разрушено около 200 кв. м. автодороги.

Теги:
потоп, наводнение, Росавтодор, Сочи, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения в Южной Осетии
    Борьба с дронами

    Российские военные в Южной Осетии впервые отработали методы борьбы с беспилотниками с учетом сирийского боевого опыта.

  • Вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов
    Новый мир

    Вице-премьер Азербайджана рассказал, какие проблемы необходимо решить, чтобы достигнуть устойчивого развития.

  • Газопровод из России в Армению
    Сочтемся!

    Армения готова обсудить с Россией расчет за поставки газа в рублях, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики.

  • Трамвай 71-911 City Star
    Ничего не понимаем!

    МИД Латвии распространил заявление, что "не понимает решения", принятого Даугавпилсской думой по поводу закупки трамваев в Твери.

  • Роландас Паксас
    К выборам не допущен

    Литовский Сейм отклонил поправки, позволяющие бывшему президенту республики Роландасу Паксасу избираться на высшие должности.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Визит откладывается

    Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о переносе пасторского визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в республику.

  • Девушка в сауне, архивное фото
    В парилку через ЗАГС

    В сауны Душанбе перестали пускать неженатые пары. Теперь в банях могут попариться только те, кто официально зарегистрировал отношения в ЗАГСе.

  • Молоток
    Терроризм не пройдет!

    Суд Узбекистана приговорил жителя страны к девяти годам лишения свободы за попытку уехать воевать в Сирию на стороне террористов.

  • Зал заседаний Рийгикогу
    Языковой вопрос

    Депутаты Рийгикогу отклонили скандальный законопроект о десятикратном увеличении штрафов за недостаточное знание эстонского языка.

  • Учения в Южной Осетии
    Борьба с дронами

    Российские военные в Южной Осетии впервые отработали методы борьбы с беспилотниками с учетом сирийского боевого опыта.

  • Вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов
    Новый мир

    Вице-премьер Азербайджана рассказал, какие проблемы необходимо решить, чтобы достигнуть устойчивого развития.

  • Газопровод из России в Армению
    Сочтемся!

    Армения готова обсудить с Россией расчет за поставки газа в рублях, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Все коммунальные службы Сочи переведены на усиленный режим работы.
Удар по Сочи: последствия непогоды в городе-курорте
Как устраняют последствия обильного паводка в Сочи
Как устраняют последствия обильного паводка в Сочи
Пеллеты - новый мировой тренд
Пеллеты - новый мировой тренд

Соцсети

Sputnikabkhazia