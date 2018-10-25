Проезд в Сочи отроют в реверсивном режиме 27 октября

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Черноморье" расчитывает, при благоприятных погодных условиях и дальнейшем снижении уровня воды в реке, открыть проезд через мост в поселке Макопсе в реверсивном режиме уже в субботу, 27 октября, сообщает официальный сайт ведомства.
"Черноморье" приступило к работам по отсыпке земляного полотна на подходе к мосту через реку Макопсе, пострадавшему в результате паводка.
В целях безопасности проезд по федеральной трассе закрыт. Движение транспорта организовано по временной схеме: выделено два участка для разворота на 81-м км в районе п. Магри и 98-м км в п. Аше.
На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение, в регионе объявлен режим ЧС. Росавтодор призывает водителей учитывать погодные условия и по возможности отложить поездки на личном транспорте на дальние расстояния.
Размыв насыпи на примыкании к опоре №2 моста на 91-м км федеральной трассы А147 Джубга — Сочи и обвал земляного полотна произошел ночью с 24 на 25 октября из-за обильных осадков и мощного потока паводковых вод. В результате удара стихии было разрушено около 200 кв. м. автодороги.