Проезд в Сочи отроют в реверсивном режиме 27 октября

Открыть движение через мост в поселке Макопсе в полном объеме планируется в воскресенье, 28 октября.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Черноморье" расчитывает, при благоприятных погодных условиях и дальнейшем снижении уровня воды в реке, открыть проезд через мост в поселке Макопсе в реверсивном режиме уже в субботу, 27 октября, сообщает официальный сайт ведомства.

"Черноморье" приступило к работам по отсыпке земляного полотна на подходе к мосту через реку Макопсе, пострадавшему в результате паводка.

© Sputnik / Николай Хижняк Смытый рекой мост в Сочи начали ремонтировать: мэрия опубликовала видео

Во второй половине дня 25 октября федеральные дорожники увеличили группировку сил и средств, задействованных в работах: мобилизовано 49 единиц спецтехники, включая три крана, три фронтальных погрузчика, 34 самосвала, четыре экскаватора, манипулятор, асфальтоукладчик, каток и 36 дорожных рабочих. Погодные условия в настоящее время позволяют реализовывать весь комплекс ремонтно-восстановительных работ. На объекте оборудовано дежурное освещение. Бригады будут устранять последствия стихии в круглосуточном режиме.

В целях безопасности проезд по федеральной трассе закрыт. Движение транспорта организовано по временной схеме: выделено два участка для разворота на 81-м км в районе п. Магри и 98-м км в п. Аше.

На всей территории Сочи и Туапсинского района продолжает действовать штормовое предупреждение, в регионе объявлен режим ЧС. Росавтодор призывает водителей учитывать погодные условия и по возможности отложить поездки на личном транспорте на дальние расстояния.

Размыв насыпи на примыкании к опоре №2 моста на 91-м км федеральной трассы А147 Джубга — Сочи и обвал земляного полотна произошел ночью с 24 на 25 октября из-за обильных осадков и мощного потока паводковых вод. В результате удара стихии было разрушено около 200 кв. м. автодороги.