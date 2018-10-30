Составлен рейтинг самых надежных автомобилей мира

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Организация Consumer Reports опубликовала ежегодный рейтинг самых прочных автомобилей в мире.
По результатам опроса в лидеры вышли японские модели марки Lexus. Эти авто редко отказывают в работе и ломаются. Средняя оценка надежности у этих машин достигла 78 из 100. Вторую строчку заняла Toyota (76 баллов из 100).
На третьем месте оказалась Mazda, которая совершила в 2018 году рывок сразу с 12-го места.
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Высокий показатель надежности отмечен у CX-9 и MX-5 Miata. За ними следуют Subaru и Kia. Замыкают рейтинг надежных автомобилей Tesla, Cadillac и Volvo.