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Концепт-кар Lexus LF-FC

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей мира

© REUTERS / Damir Sagolj
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Эксперты представили список автомобилей, которые редко ломаются.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Организация Consumer Reports опубликовала ежегодный рейтинг самых прочных автомобилей в мире.

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video: Ruptly / RIA Novosti
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В исследование за прошлый год вошли данные, которые предоставили полмиллиона автолюбителей.

По результатам опроса в лидеры вышли японские модели марки Lexus. Эти авто редко отказывают в работе и ломаются. Средняя оценка надежности у этих машин достигла 78 из 100. Вторую строчку заняла Toyota (76 баллов из 100).

На третьем месте оказалась Mazda, которая совершила в 2018 году рывок сразу с 12-го места.

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Высокий показатель надежности отмечен у CX-9 и MX-5 Miata. За ними следуют Subaru и Kia. Замыкают рейтинг надежных автомобилей Tesla, Cadillac и Volvo.

Теги:
рейтинг, автомобили, Россия


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