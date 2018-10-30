Apple презентовала новые планшеты iPad Pro

Компания подчеркнула, что новый iPad стал более мощным и функциональным, чем предыдущие модели.

СУХУМ, 30 окт —Sputnik. Компания Apple представила новейшие модели планшета iPad Pro, стартовая цена новинки, которая поступит в продажу на следующей неделе — 799 долларов, сообщает РИА Новости.

Как и предполагалось, новые планшеты iPad Pro будут представлены в двух размерах экрана — диагональю 11 и 12,9 дюймов. Компания увеличила площадь экрана, убрав привычную кнопку "домой", устройства приобрели более компактный вид: их толщина уменьшилась до 5,9 миллиметра — на 15% тоньше предшественников, форма приобрела более "профессиональные" и строгие черты.

Появилась функция Face ID, которая включает устройство и гарантирует безопасность своего владельца вне зависимости от того, держите ли вы свой iPad Pro горизонтально, вертикально или вверх ногами.

В Apple рассказали, что новый планшет впервые оснащен мощнейшим мобильным чипом A12X Bionic chip. "Он мощнее, чем 92% портативных компьютеров", — заявили в Apple на презентации новинки. Для удобства пользователей iPad Pro обрел разъем USB-C для синхронизации с другими устройствами.

Стоимость iPad Pro диагональю 11 дюймов с объемом памяти 64 гб составит 799 долларов, диагональю 12,9 дюймов – 999 долларов. "Заказать новинку можно сегодня, они поступят в продажу на следующей неделе, 7 ноября", — сообщили в компании.

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По данным Apple, к настоящему времени компания продала 400 миллионов планшетов iPad. "В прошлом году мы продали больше iPad, чем общий объем продаж портативных компьютеров всех крупнейших производителей вместе взятых", — заявил глава компании Тим Кук, представляя новинки.