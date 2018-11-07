Президент Европейского совета опасается выхода Польши из Евросоюза

Дональд Туск уверен, что лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский балансирует на грани и может спровоцировать выход страны из ЕС простейшей ошибкой.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Польша близка к выходу из Европейского Союза из-за конфликта с Брюсселем. Такое мнение высказал президент Европейского совета, польский политик Дональд Туск, передает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Express.

"Я опасаюсь, что желание Европы удержать Польшу любой ценой может быть меньше, чем в случае с Великобританией. Так что ситуация, на мой взгляд, очень и очень серьезная", — заключил Туск.

Существует "очень серьезная угроза" того, что Polexit может произойти "случайно", считает Туск.

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Тема возможного выхода из Евросоюза постоянно находится в повестке СМИ Польши на фоне критики проходящих в стране реформ. Особое возмущение Еврокомиссии вызвало решение правящей польской партии "Право и справедливость" модернизировать судебную систему. Еврокомиссия уверена, что принятые законы дестабилизируют принципы верховенства права и предоставляют политикам контроль над судебной ветвью власти.

В конце прошлого года Еврокомиссия запустила процедуру, которая может привести к лишению Варшавы права голоса в Совете Евросоюза. В августе ЕК дала властям Польши месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС.

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Также в Брюсселе недовольны отказом Польши от приема мигрантов и политикой Туска, который ранее занимал пост премьер-министра страны и является сооснователем ныне крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа".