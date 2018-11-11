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Запуск ТПК Союз МС-09» с участниками длительной экспедиции МКС-56/57

Рогозин о новой системе спасения космонавтов: испытаем на разработчиках

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Ранее во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла "авария носителя", однако системы аварийного спасения экипажа сработала безупречно.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил включить в экипаж корабля "Федерация" разработчиков новой системы аварийного спасения, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях системы аварийного спасения," — привел источник цитату Рогозина, прозвучавшую на заседании в ракетно-космической корпорации "Энергия" в субботу. 

"Роскосмос" показал видеозапись аварии "Союза">>

По словам собеседника, так Рогозин ответил на предложение одного из конструкторов установить на корабле "Федерация" новую систему аварийного спасения и уменьшить количество ее испытаний на новом корабле.

Опубликованы фотографии космонавтов, спасенных при аварии "Союза">>

Теги:
Роскосмос, Дмитрий Рогозин, Россия


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