Абхазия и Сирия будут вести беспошлинную торговлю

Парламент Абхазии единогласно ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, содействия и продвижения торговли между правительствами Абхазии и Сирии в четверг 6 декабря.

СУХУМ, 6 дек — Sputnik, Бадри Есиава. В соответствии с соглашением между Абхазией и Сирией страны освобождают друг друга от таможенных пошлин на импортируемые товары, произведенные в этих республиках, сроком на пять лет.

"Руководствуясь соглашением, Абхазия будет оказывать административное содействие в получении лицензии на импорт товаров, произведенных на территории Сирии, и освобождает их от таможенных платежей на 100% в течение пяти лет с момента вступления в силу этого соглашения", — сказал представитель президента Абхазии в Народном Собрании Дмитрий Шамба и добавил, что такие же обязательства распространяются на Сирийскую Республику в отношении Абхазии.

Он добавил, что товарами, произведенными на территории Абхазии или Сирии, будут считаться те товары, которые были изготовлены полностью или подверглись обработке в этих странах, чья добавочная стоимость не будет превышать 40% от цены на конечный продукт.

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Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года.

Президент Сирии и глава Абхазии подписали Договор о сотрудничестве и дружбе двух стран в Дамаске 4 сентября 2018 года. Также страны заключили два соглашения: о создании совместного комитета по сотрудничеству в области экономики, торговли, науки, искусства и культуры, и в области облегчения и развития торгового и экономического сотрудничества между странами.

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