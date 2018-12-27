"Мы беззащитны": испытания "Авангарда" напугали США

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Американские СМИ отреагировали на испытания российской ракеты с гиперзвуковывм планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард", сообщает РИА Новости.
Американские военные эксперты мрачно оценивают способность США перехватывать такую ракету, - пишет National Interest.
"У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение этого оружия против нас", - цитирует издание главу стратегического командования США Джона Хайтена. При этом, отмечается, что для такого оружия, способного нести ядерный заряд, даже 50-процентная вероятность перехвата представляет недопустимую угрозу.
Как отмечает NI, размещение "Авангарда" в 2019 году позволит России опередить США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений.
Издание Washington Examiner отмечает, что "Авангард" превосходит любую гиперзвуковую систему американской армии. При этом, по мнению издания, США обладают более развитыми системами наведения на цель, а материально-техническое и организационное обеспечение, а также ударные возможности России уступают американским. Авторы статьи делают вывод, что "США наверняка одержат верх в ядерной войне с Россией, даже если потери среди гражданского населения будут ужасны".
Также указывается, что в случае войны, американская система ПРО будет просто численно подавлена российскими ракетами.
Телеканал CNBC со ссылкой на источники в американской разведке отмечает, что новое российской оружие отличается высокой маневренностью и непредсказуемостью, что затрудняет его отслеживание.
"В одном из отчетов американской разведки отмечается, что гиперзвуковые летательные аппараты будут приняты на вооружение в России к 2020 году, что станет значительным шагом, который позволит Кремлю превзойти США и Китай в этом отношении", - отмечается на сайте телеканала.
Минобороны показало видео запуска гиперзвуковой ракеты "Авангард">>
Накануне пресс-служба Кремля сообщила об успешном испытании комплекса по поручению Владимира Путина. Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке. Успех учений позволяет поставить комплекс на вооружение в установленные сроки.
В ходе испытаний подтвердилась возможность "Авангарда" развивать скорость в 27 Махов – свыше 30 тысяч километров в час. Это позволяет блоку, например, обогнуть Землю по экватору за час и 20 минут.