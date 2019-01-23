В Каракасе заявили о первых жертвах массовых протестов

СУХУМ, 23 янв — Sputnik. Акции протеста в Каракасе переросли в противостояние между военными и митингующими, появилась информация о первых погибших, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Nacional.
Так, депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Хосе Оливарес заявил об одном погибшем в районе Катиа в результате применения полицейскими огнестрельного оружия. В СМИ сообщили о двух погибших и двух раненных.
На улицах Каракаса строятся баррикады, слышен стук кастрюль, который символизирует протест против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В городе Сан-Феликс в штате Боливар митингующие сожгли статую бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо призывал народ 23 января выйти на улицы в знак протеста против происходящего в стране. Союзники президента страны Николаса Мадуро в ответ собираются провести шествие в знак борьбы против иностранной интервенции и в поддержку президента.
Ранее сообщалось, что полиция открыла огонь по протестующим.
В понедельник 21 января с утра в трех района Каракаса начались протесты в поддержку военных, которые пытались поднять мятеж, но были задержаны.
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Парламент Венесуэлы ранее избрал нового главу — Хуана Гуаидо, который заявил о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка, а также фонд для возвращения активов, которые были изъяты у народа страны. Верховный суд Венесуэлы не признал новое руководство Национальной ассамблеи.
Действия венесуэльской оппозиции поддержал вице-президент США Майк Пенс.