Минфин России спасает Венесуэлу от Трампа

CNN и другие американские СМИ сообщают о том, что Дональд Трамп и его администрация фактически готовят смену власти в Венесуэле для восстановления влияния США в Южной Америке и ликвидации российского и китайского плацдарма в западном полушарии, пишет автор РИА Новости Иван Данилов.

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По информации источников в администрации Трампа, в качестве ключевого элемента плана по возвращению страны под политический и экономический контроль США Белый дом рассматривает официальное признание альтернативного правительства Венесуэлы под руководством проамериканского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, спикера венесуэльского парламента, который находится в жестком конфликте с президентом Мадуро. Легко заметить, что от признания альтернативного правительства и до прямого (в том числе силового) американского участия в смене власти в Каракасе даже не один шаг, а буквально полшага.

Также следует учитывать, что решение об интервенции может быть принято президентом США в условиях продолжающегося "шатдауна", то есть политического кризиса, связанного с прекращением работы большинства органов федеральной власти из-за невозможности принятия бюджета на 2019 год. Дональду Трампу очень нужна громкая политическая победа или хотя бы вброс в инфополе какой-то важной темы, которая бы отвлекла внимание от политического кризиса и неспособности республиканцев и демократов найти бюджетный компромисс, чтобы миллионы американских бюджетников все-таки получили свои деньги.

Небольшая и победоносная война (или цветная революция) — это очень хороший способ отвлечения внимания. К тому превращение Венесуэлы в американскую колонию нанесет ущерб российским и китайским интересам, а это важный бонус, который позволит Трампу в очередной раз продемонстрировать, что он не "агент Кремля". Еще одна приятная награда — это венесуэльская нефтедобыча: в условиях успешного переворота ее можно будет быстро и дешево приватизировать, что сулит большие доходы американским нефтяным компаниям, у которых есть многочисленные и давние связи (а также спонсорские отношения) с Республиканской партией США.

© Sputnik / Владимир Астапкович Вашингтон отказался признать власть Мадуро в Венесуэле

Венесуэла сейчас особенно уязвима в силу некоторых политических и экономических причин. Дело в том, что, несмотря на победу Мадуро на президентских выборах, в стране действительно есть очень серьезное оппозиционное движение и, по сути, полностью оппозиционный парламент — Национальная ассамблея, не признающая результатов последних выборов и, соответственно, имеющая поддержку в Вашингтоне и способная избрать нового президента. Мадуро совсем недавно провел инаугурацию, и некоторые американские аналитики воспринимают демарши оппозиции как некий последний шанс для того, чтобы его сместить.

Официальные заявления Совета по национальной безопасности США не внушают особого оптимизма. Хотя представитель СНБ США Гаррет Маркис и воздержался от признания альтернативной власти в Венесуэле, он подчеркнул, что "США выразили свою поддержку Хуану Гуайдо, который в качестве председателя демократически избранной Национальной ассамблеи смело заявил о своем конституционном праве применить статью 233 Конституции Венесуэлы и призвал к свободным и честным выборам. США поддерживают Национальную ассамблею как единственную легитимную демократическую структуру в Венесуэле".

© REUTERS / Stringer Часть военнослужащих Венесуэлы не признала Мадуро президентом

По-хорошему, после таких заявлений американских официальных лиц наиболее рациональный способ поведения для венесуэльских властей — немедленная подготовка к тому, что следующий ход будет сделан на улицах Каракаса. Сценарий с интервенцией только на первый взгляд кажется фантастическим — в августе 2017-го администрация Трампа обсуждала возможность военного нападения на Венесуэлу, и, судя по сообщениям американских СМИ, только сопротивление ближайших советников Трампа (часть из которых уже покинула администрацию) обеспечило сохранение мира. Почувствовав обострение политической нестабильности в стране и резкое ухудшение экономической ситуации, Трамп вполне может реализовать эту свою давнюю идею.

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Однако главная проблема легитимных венесуэльских властей связана отнюдь не с американцами, хотя этот фактор действительно серьезнейший риск для венесуэльской независимости и для российских интересов в стране, которые включают в себя кредиты, совместную эксплуатацию нефтяных ресурсов, а также продажу оружия и другие формы военного сотрудничества.

Главная проблема — это ужасное экономическое состояние самой Венесуэлы, в котором во многом виновато ее нынешнее руководство. Попытка добиться социальной справедливости с помощью печатного станка, а также стимулировать развитие экономики путем ее "накачки" денежной массой привели к гиперинфляции в 1 700 000% , бегству миллионов венесуэльцев из страны, тотальному дефициту и даже необходимости выплачивать премии полицейским в виде рулонов туалетной бумаги.

То, что при таких экономических условиях удалось избежать цветной революции, — это фактически чудо, которое можно объяснить лишь решительными действиями администрации Мадуро и тем, что значительная часть венесуэльцев подозревает, что смена власти на проамериканских марионеток вряд ли принесет им процветание.

© REUTERS / Stringer Часть военнослужащих Венесуэлы не признала Мадуро президентом

Несколько месяцев назад власти Венесуэлы обратились к России за помощью: администрация Мадуро хотела получить рекомендации по выводу экономики страны из кризиса и даже хотела, чтобы в Каракасе на постоянной основе работал российский финансовый консультант.

Несколько дней назад стало известно, что Россия предложила Венесуэле неформальный план по оздоровлению экономики страны и ждет реакции. Замглавы Минфина России Сергей Сторчак заявил: "Мы сделали им (Венесуэле. — Прим. ред.) предложение. Неформальное. Потому что по традиции после таких консультаций готовится проект заключения и партнеры реагируют на этот проект. В конечном итоге это должен быть продукт, согласованный и консультантами, и реципиентом помощи. Иначе это бессмысленно все. Зачем мы будем кому-то рекомендовать, зная, что это его не устраивает".

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Остается надеяться, что Каракас прислушается к советам из Москвы, даже если они могут показаться сложными в реализации. Риск потерять страну слишком высок, а времени слишком мало для того, чтобы ограничиваться полумерами. Если все пройдет хорошо, то и российские, и венесуэльские интересы останутся в целости и сохранности, а американцам придется и дальше мириться с тем, что у них "на заднем дворе" есть страна, которая не хочет подчиняться Вашингтону.