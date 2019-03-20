Вышинского доставили в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины

Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины в среду 20 марта рассмотрит апелляцию защиты Вышинского на помещение его под арест.

СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен в Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины в Киеве, где будет рассматриваться аппеляция защиты Вышинского на помещение его под арест, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в среду 20 марта, что рассчитывает присутствовать на суде и оценить физическое и моральное состояние Вышинского.

© Sputnik / Владимир Федоренко Москалькова выразила озабоченность условиями содержания Вышинского

Ранее Херсонский городской суд продлил арест журналиста до 8 апреля. Кроме того, 26 марта в Подольском суде Киева начнется рассмотрение дела Вышинского по существу.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.