13:40 24 Апреля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.79
  • EUR71.75
Поиск

Российские журналисты попросили Зеленского помочь в освобождении Вышинского

© Sputnik / Стрингер
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (149)
55 0 0

Журналист Кирилл Вышинский находится под стражей с 15 мая прошлого года, его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Российские журналисты написали избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом о содействии в освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

© Sputnik / Павел Паламарчук
Как голосует тюрьма

В письме, которое опубликовано на сайте РИА Новости, напоминается, что Вышинский находится под арестом с 15 мая прошлого года.

"Все это время его безосновательно обвиняют в госизмене только за то, что он честно делал свою работу, выполняя свой журналистский долг. Вы говорили, что СМИ должны быть максимально свободными. А то, что происходит с Кириллом, - нарушение общеевропейских норм и прав человека и журналиста. Призываем вас обратить внимание на ситуацию с Вышинским и сделать все, что в ваших силах для того, чтобы он оказался на свободе как можно скорее", - пишут авторы обращения.

Письмо подписал 41 журналист, в числе которых главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки и другие.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Вышинский назвал свою главную добродетель и рассказал анекдот про себя>>

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов. Порошенко уже признал поражение.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (149)

По теме

Член Совета по правам человека назвал дело против адвоката Вышинского сфабрикованным
Российский омбудсмен сообщила об улучшении состояния здоровья Вышинского
Вышинский проголосовал во втором туре президентских выборов на Украине


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Повышенный уровень безопасности: зарубежные путешествия Ким Чен Ына
Спустя четверть века: как проходит ремонт гостиницы "Абхазия" в Гагре
Как выбрать и покрасить яйца к Пасхе
Как правильно выбрать яйца к Пасхе

Соцсети

Sputnikabkhazia