Российские журналисты попросили Зеленского помочь в освобождении Вышинского

Журналист Кирилл Вышинский находится под стражей с 15 мая прошлого года, его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Российские журналисты написали избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом о содействии в освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

© Sputnik / Павел Паламарчук Как голосует тюрьма

В письме, которое опубликовано на сайте РИА Новости, напоминается, что Вышинский находится под арестом с 15 мая прошлого года.

"Все это время его безосновательно обвиняют в госизмене только за то, что он честно делал свою работу, выполняя свой журналистский долг. Вы говорили, что СМИ должны быть максимально свободными. А то, что происходит с Кириллом, - нарушение общеевропейских норм и прав человека и журналиста. Призываем вас обратить внимание на ситуацию с Вышинским и сделать все, что в ваших силах для того, чтобы он оказался на свободе как можно скорее", - пишут авторы обращения.

Письмо подписал 41 журналист, в числе которых главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки и другие.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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