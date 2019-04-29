Адвокат назвал угрозой нападки журналиста "Радио Свобода" на Маргариту Симоньян

СУХУМ, 29 апр — Sputnik. Известный российский адвокат Шота Горгадзе заявил, что призыв журналиста "Радио Свобода" Рамазана Алпаута к кавказским активистам повлиять на главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян можно расценивать как угрозу, передает РИА Новости.

Ранее Симоньян поддержала предоставление российского гражданства жителям Донбасса, выразив опасение, что в противном случае Россия к 2040 году может превратиться в мусульманскую страну.

© Foto / Fotolia / Alexandr Blinov Большое преступление России

Симоньян отметила, что не имеет ничего против ислама, но хотела бы сохранить страну светской, с разнообразием конфессий и этносов.

В ответ на это Алпаут на своей странице в Facebook призвал активистов с Северного Кавказа заставить Симоньян отказаться от своих слов и принести извинения.

"Проанализировав это заявление, я пришел к выводу, что в словах содержится угроза, причем не только скрытая угроза, а призыв к насильственным действиям в отношении Маргариты Симоньян", — сказал Горгадзе.

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По мнению адвоката, профессиональный журналист не может позволить себе подобных неэтичных высказываний в адрес коллег.

"Каждый имеет право на свое мнение. В словах Симоньян нет ничего, что могло бы вызвать такую реакцию. "Радио Свобода" же как раз декларирует, что отстаивает свободу слова и плюрализм мнений. Или высказывать можно только их мнение, а остальные должны за свое извиняться под угрозами?" — резюмировал Шота Горгадзе.

Ранее председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич назвал провокационным призыв журналиста "Радио Свобода" Рамазана Алпаута к кавказским активистам заставить Маргариту Симоньян извиниться и отказаться от своих слов о "мусульманской России".

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"Это не журналистика, это конкретная деятельность по дестабилизации внутренней обстановки у нас, и мы должны им ответить достойно, жестко, не давая увлечь себя бессмысленной и бесплодной дискуссией о свободе слова, свободе печати. Свобода должна быть для настоящих журналистов, а провокаторы не должны иметь ни единого шанса на свою деятельность в нашей стране", — сказал депутат Госдумы.

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Кроме того, Малькевич отметил, что в связи данной ситуацией необходимо создать и укрепить комплекс законодательных мер и нормативно-правовых актов, которые регулировали бы работу медиа и "околомедийных" структур в России.