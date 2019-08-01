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Трамп предложил Путину помощь с тушением пожаров в Сибири

© Foto / личный архив Анны Барне
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Из-за лесных пожаров в четырех регионах России введен режим ЧС.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп поздно вечером в среду позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и предложил помощь в тушении пожаров в Сибири, сообщается на сайте Кремля.

"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке. Владимир Путин ответил, что российская сторона при необходимости им воспользуется", -  говорится в сообщении.

Путин рассказал Трампу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами.

"Президент России оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами", - сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты России и США договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах.

По состоянию на 1 августа на территории России зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.

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Теги:
Владимир Путин, Дональд Трамп, россия, пожар


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