Специалисты начали восстановление насыпи обрушившегося участка трассы Джубга - Сочи

Дорожники продолжают устранять последствия паводка и схода оползня в реку Псахе в Сочи, повредивших объездную трассу.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Cпециалисты расчистили реку Псахе и начали восстановление насыпи участка трассы Джубга - Сочи, который обрушился в результате оползня и паводка, сообщает РИА Новости со ссылкой на дорожное управление "Черноморье".

Сообщается, что за последние двое суток вывезено около тысячи кубометров грунта, идет укрепление подпорных стен, полностью демонтировано поврежденное дорожное покрытие.

В пятницу 2 августа дорожники будут бетонировать пазухи, доступ к которым стал возможен после демонтажа и извлечения обломков дорожной одежды, говорится в сообщении.

В четверг 25 июля вечером из-за сильных дождей в реку Псахе в Центральном районе Сочи сошел мощный оползень и перекрыл русло реки. Это произошло в районе участка федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия на подъезде к Мамайской развязке дублера Курортного проспекта со стороны обхода Сочи. Вода подмыла основание подпорной стены насыпи автодороги, и разрушился участок проезжей части более десяти метров. В результате происшествия никто не пострадал.

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