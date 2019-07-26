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Обвал на участке автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи

Дорога в Сочи после обрушения работает штатно, кроме закрытого участка

© Foto/ instagram/admsochi
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В Центральном районе Сочи в четверг 25 июля в результате сильного ливня обрушился участок трассы Джубга - Сочи.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Автодорога в Сочи, на которой произошло обрушение после оползня, работает в штатном режиме, кроме перекрытого пострадавшего участка, сообщает РИА Новости со ссылкой на дорожное управление "Черноморье".

Отмечается, что на поврежденном участке работают оперативные дорожные службы. Он закрыт для проезда, но альтернативными путями проезда в направлении центра Сочи и Адлерского района курорта остаются дублер Курортного проспекта (А-148) и улица Виноградная (А-147).

© Foto/ ВГТРК
Участок трассы Джубга - Сочи обрушился после ливня

В четверг 25 июля вечером из-за сильных дождей в реку Псахе в Центральном районе Сочи сошел мощный оползень и перекрыл русло реки. Это произошло в районе участка федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия на подъезде к Мамайской развязке дублера Курортного проспекта со стороны обхода Сочи. Вода подмыла основание подпорной стены насыпи автодороги, и разрушился участок проезжей части более 10 метров. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным дорожных служб, ряд трасс, а также три подземных перехода в Сочи были подтоплены в результате ливневых дождей. До сих пор дорожники продолжают ликвидировать последствия стихии.

В Краснодарском крае до конца недели действует несколько экстренных предупреждений из-за непогоды. Ожидаются ливни с грозами, град, шквалистый ветер, есть угроза формирования смерчей над Черным и Азовским морями, а также подъема воды в реках и подтоплений.

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Теги:
дорога, Сочи


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