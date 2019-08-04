Смерчи, ливни, ветер: штормовое предупреждение объявлено в Сочи

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы формирования смерчей над морем, сообщает администрация города.
Уточняется, что МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение из-за непогоды. В воскресенье и понедельник местами в регионе ожидаются ливни с грозами и градом, сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.
"Штормовое предупреждение на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказано в сообщении.
14 июля в результате сильных ливней в Сочи были подтоплены дороги в районе Кудепсты и Адлера, затопило часть федеральной трассы, ведущей к российско-абхазской границе. Сильный ветер повалил конструкции пляжного кафе на железнодорожные пути, было нарушено движение поездов. Кроме того, в результате мощных ливней в Адлерском районе Сочи были подтоплены 11 придомовых территорий.
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