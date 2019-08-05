Курортный кластер построят на западном побережье Крыма

Новый курортный кластер планируется построить в Сакском районе, где можно сделать рекреационную зону и куда зайдут крупные туроператоры, считает глава республики Сергей Аксенов

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Новый курортный кластер будет построен возле села Штормовое Сакского района на западном побережье Крыма, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Новый туристический кластер формируется в Сакском районе, в районе села Штормовое. Ориентировочная площадь – порядка 500 гектар. Это будет еще один прорывной момент в развитии курортной туристической отрасли для Крыма", - сказал Волченко на заседании профильного комитета по туризму крымского парламента.

По его словам, создается достаточно понятная территория для реализации проектов и инвестирования с пятикилометровой пляжной линией.

"Это новый большой кластер", - подчеркнул министр.

Село Штормовое расположено на западе Крыма, на берегу Черного моря. Расстояние до райцентра города Саки примерно 48 километров (по шоссе), ближайшая железнодорожная станция — Евпатория в 26 километрах. Вдоль побережья на несколько километров простирается песчаный пляж шириной от 30 до 100 метров.

Читайте также: