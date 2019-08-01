Крым станет роскошным регионом России, заявил Киселев

В предверии джазового фестиваля Koktebel Jazz Party, который пройдет с 23 по 25 августа в артистическом поселке Коктебель в Крыму, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев дал большое интервью радиостанции "Спутник в Крыму".

СУХУМ, 1 авг – Sputnik. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что Крыму уготовлена участь стать роскошным регионом России и привлекательным местом в мире, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию "Спутник в Крыму".

"Я думал, что у Крыма очень большое будущее, и я верю, что это будет роскошный регион России и очень привлекательное место в мире для всех", - сказал Киселев.

По его мнению, на полуострове за последние пять лет произошли серьезные инфраструктурные изменения, связанные со строительством моста через Керченский пролив, новых дорог, объектов энергетики и водоснабжения.

"Огромные суммы идут из России и огромная энергия для поддержки Крыма. Увеличился туристический поток, но это все пока только начало. Я считаю, что сами крымчане должны проявить еще большую энергию и ответственность в развитии своего российского полуострова, своей земли. Нужно преодолевать отставание, которое было предопределено украинским периодом, когда Киеву ничего не нужно было в Крыму, когда все построили тут свои дачки, обнесли себя заборчиками и больше было ничего не интересно", - поделился мнением Киселев.

Кроме того, Дмитрий Киселев сообщил, что гостей международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party ждут "джазовые сюрпризы".

"Это грандиозное событие. Это объективно так. Фестиваль находится в расписаниях ведущих музыкальных журналов мира. К нам приедут, как всегда, американцы, в том числе лауреат премии "Грэмми", это высшая музыкальная премия США. У нас будет прекрасный российский состав... Будут джазовые сюрпризы. Так что, у нас будет грандиозный фестиваль", - сказал Киселев.

К примеру, на фестивале выступит Юлия Чичерина, которая исполнит свои песни в джазовой интерпретации, отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня".

Киселев также поделился мнением о том, что виноделие должно стать важной крымской индустрией.

"Сейчас в Крыму треть виноградников российских и виноделие должно стать важной крымской индустрией. Полуостров находится на широте Бордо, это виноделие, сельское хозяйство, это очень комфортные условия, и в этом смысле я думаю, что Крым еще будет развиваться очень активно", - уверен Киселев.

Более того, Киселев заявил, что признание российского статуса Крыма и отражение правдивой информации о жизни на полуострове не соответствует финансовым и корыстным интересам западных стран.

"Сейчас может быть не всем это выгодно, потому что нужно поддерживать враждебность, которая является частью, как это ни грустно звучит, военно-промышленного комплекса. На этом зарабатываются деньги, людям продают страх и без Крыма - это сложно, это стало образом жизни западного союза, если выражаться языком русского философа Александра Зиновьева. Это не соответствует финансовым и денежным корыстным интересам Запада признать Крым, признать реальность", - сказал он.

По его мнению, не стоит ожидать, когда западные страны изменят отношение к Крыму.

"Надо работать в этом направлении, чтобы доносить информацию, но не делать себя зависимым от этого. Мы должны успокоиться и жить своей жизнью, собственной повесткой и не очень расстраиваться по этому поводу", - подчеркнул Киселев.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей.

Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.

Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.

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