На мэра Туапсе завели уголовное дело

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Возбуждено дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, следствие просит о его аресте, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге", - сказано в сообщении ведомства.
Глава городского поселения задержан, следствие просит суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается также в релизе СК.
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