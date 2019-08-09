На мэра Туапсе завели уголовное дело

Высокопоставленного чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Возбуждено дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, следствие просит о его аресте, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге", - сказано в сообщении ведомства.

Глава городского поселения задержан, следствие просит суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается также в релизе СК.

© Foto / Глава города Туапсе Владимир Зверев. Стоп-кадр оперативной съемки Владимир Зверев

Владимир Зверев был избран главой Туапсе 16 февраля 2018 года советом депутатов Туапсинского городского поселения.

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