Восстановлено движение на обрушившемся участке трассы Джубга - Сочи

Участок федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия был разрушен в результате оползня 25 июля.

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Автомобильное движение по трассе Джубга - Сочи, участок которой обрушился в результате оползня, восстановлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФКУ Упрдор "Черноморье".

Отмечается, что рабочие уложили верхний слой дороги и нанесли разметку. Также восстановлены подпорные стены.

"Первый этап работ на пострадавшем от стихии участке федеральной дороги, необходимый для открытия штатного режима движения на Обходе Сочи, завершен за 14 дней", - заявили в дорожном управлении.

В настоящее время дорожники продолжают очищать русло реки Псахе. Планируется также установить железобетонное водозащитное сооружение подпорной стены, которое будет защищать насыпь от возможных паводков и размыва грунта.

В четверг 25 июля вечером из-за сильных дождей в реку Псахе в Центральном районе Сочи сошел мощный оползень и перекрыл русло реки. Это произошло в районе участка федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия на подъезде к Мамайской развязке дублера Курортного проспекта со стороны обхода Сочи. Вода подмыла основание подпорной стены насыпи автодороги, и разрушился участок проезжей части более десяти метров. В результате происшествия никто не пострадал.

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