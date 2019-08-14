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Crossfit

KrossFitSukhum к признанию: спортивные соревнования пройдут в Сухуме

CC0
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В KrossFitSukhum2019 могут принять участие все желающие от 18 лет, для участия в соревнованиях необходима регистрация.

СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Сария Кварацхелия. Спортивный турнир KrossFitSukhum2019, приуроченный ко Дню признания независимости Абхазии, пройдет в Сухуме в субботу 17 августа, рассказала корреспонденту Sputnik главный специалист по молодежи Комитета по молодежи и спорту Сухума Кама Харания.

"Комитет по молодежи и спорту города Сухум решил провести спортивные состязания ко Дню признания независимости. "KrossFitSukhum2019" – это комплекс упражнений: кантовка колеса от грузовика, рывок гантели, отжимания от пола, запрыгивания на тумбу и бег с мешком", – рассказала Харания.

Соревнования пройдут на набережной Диоскуров возле спортивных кортов. Сбор участников начинается в 16:00. 

В KrossFitSukhum2019 могут принять участие все желающие, достигшие 18 лет. Пройти регистрацию на участие можно на страницах Комитета по молодежи и спорту Сухума на Facebook и Instagram.

По словам главного специалиста по молодежи комитета, уже подали заявку 15 человек.

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