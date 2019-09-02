Движение грузовиков от Джубги до Абхазии запретят на время саммита "Россия - Африка"

СУХУМ, 2 сен – Sputnik. Во время проведения саммита "Россия-Африка" на дорогах Сочи, в том числе на участке федеральной дороги А-147 от Джубги до границы с республикой Абхазия, будет ограничено движение, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что запрет на движение будет действовать в дневное время.
"В связи с проведением экономического форума и саммита "Россия – Африка" в Сочи ограничат движение грузового транспорта в период с 21 по 27 октября 2019 года с 06.00 до 00.00", – говорится в сообщении.
Помимо участка трассы от Джубги до границы с Абхазией, запрет также коснетя дублера Курортного проспекта и совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер – Альпика Сервис.
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