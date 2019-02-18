Цена за рыбу: что можно "выловить" на рынке Сухума

О том, какую рыбу предлагают на cухумском рынке, во сколько она обойдется, на что жалуются продавцы и с чем рыбу есть, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Каков улов

На cухумском рынке рыбное разнообразие. Ассортимент и цены на любой вкус и карман. Здесь можно найти мелкую и крупную барабульку, селедку, ставриду и многое другое.

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Рыбных точек на рынке не так много. Одна из них находится на "Поле чудес". Продавцы объяснили, что лучше всего приходить за "уловом" утром, когда его только привозят. Но и после обеда покупателей хватает, впрочем, как и товара.

Продают рыбу перекупщики, самих рыбаков на сухумском рынке я так и не нашла. Самая популярная рыба среди абхазских покупателей барабулька. За килограмм продавцы просят от 80 до 100 рублей, за селедку 100 рублей.

"Наценка 20 рублей. За перевозку и аренду места", - объясняет продавец.

© Sputnik / Асмат Цвижба Продажа барабульки на сухумском рынке

На "Поле чудес" на покупателей не жалуются. Признаются, спрос на рыбу есть всегда, но часть товара все же остается.

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Наблюдаю за покупателями на месте. Действительно, в основном берут барабульку, реже ставриду.

"Здесь самая свежая барабулька. Я только тут всегда беру, прям с моря привозят, как только поймали. А дальше пойдешь, там уже тухляк", - дает мне советы женщина.

Решила проверить теорию. В самом центре сухумского рынка еще одна рыбная лавка. В большом закрытом помещении осталось всего четыре продавца, холодильники почти пустые, но присутствующий ассортимент "богаче".

Вся рыба местная, перекупная. Наценка - 5-10 рублей. За килограмм ставриды перекупщики просят 70 рублей, за селедку – 60 рублей, озерный карась – 80 рублей. Экзотичный горбыль дорогое удовольствие, килограмм 500 рублей.

В отличие от соседей в центре рынка на покупателей жалуются.

"Вообще никакого спроса. Вот видите, сколько осталось , а это все сегодня только привезли. Бывает, что не каждый день ловят рыбу, все зависит от погодных условий", - сказала продавец.

Фаворитом здесь также назвали барабульку, в компании с ней хамса.

© Sputnik / Асмат Цвижба Хамса и сельдь

"А речная рыба непопулярная. Мало кто ее любит, и покупают намного реже", - объяснили мне.

Хранят рыбу в магазине не больше 2-3 дней, остатки попросту выкидывают. За место продавцы платят 150 рублей.

"Бывает так, что с килограмма мне остаются какие-то копейки, а часто я вообще ухожу в минус. Невыгодно это все. Мы берем 2-3 ящика и молимся над ними, чтоб продать", - говорит продавец.

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Но обвинять людей продавцы не стали. Говорят, во всем виноват общий кризис в стране. Люди не могут себе позволить не только рыбу, но и лишний килограмм картошки. Такая ситуация на рыбном рынке уже около трех лет.

"А рыбакам тоже невыгодно ловить. Они покупают лодки, моторы, бензин, сетки за свои деньги, все это еще надо ремонтировать. В одной бригаде человек пять. Вот поймают они килограмм десять и не знают, как поделить между собой эти деньги",- объясняют женщины.

Покупателей, по словам перекупщиков, становится больше в летний период. Абхазская рыба в почете у российских отдыхающих.

© Sputnik / Асмат Цвижба Горбыль

С чем есть и как подать

В Абхазии рыбу едят в основном в жареном виде. В особом почете жареная барабулька, обваленная в пшеничной или кукурузной муке. Подается такая рыба к горячей мамалыге и обязательно с острой подливой из красной или зеленой алычи или томата.

В таком же "дуэте" подается речная форель. Излюбленное место туристов в Абхазии форелевые хозяйства, где рыбу ловят и готовят на ваших глазах.

Реже за абхазским столом можно увидеть рыбу, запеченную в духовке или приправленную лимонным соком. В основном ее готовят по праздникам или к приходу гостей. Для того чтобы приготовить рыбу в фольге, нужно разогреть духовку до 180-200 градусов, выложить рыбу на противень и запекать в течение 15-20 минут.

В качестве "фарша" к запеченной рыбе можно использовать свежую зелень, репчатый лук и морковь. Приправить все можно пряностями. Тут уже дело вкуса и фантазии.

Если вы не любитель мамалыги, то к рыбе можно подать картофель или овощной "шашлык".

Так как рыба богата витаминами, в ней содержится йод, фтор и кальций, ее стараются чаще готовить для детей. Самый "безопасный" вариант – рыбные котлеты.

Для приготовления рыбных котлет вам понадобится филе рыбы, белый хлеб, куриные яйца, молоко, репчатый лук и черный перец. Для начала нужно нарезать ингредиенты, а затем пропустить через мясорубку рыбу, хлеб и лук. Посолить, поперчить, добавить куриные яйца. Хорошо размешать фарш.

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Из получившейся массы сделать "колобки" и обжарить на сковороде в растительном масле до золотистого цвета.

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Котлеты из рыбного фарша можно печь и в духовке. Для этого нужно выложить котлеты на смазанный маслом противень, сверху немного смазать сметаной и тушить котлеты из рыбы при температуре 180 градусов около 20 минут.

Польза и правила приготовления

По словам диетолога и гастроэнтеролога Аэлиты Шакая, рыба и содержащиеся в ней витамины в особенности полезны для иммунитета и развития детей.

"Это идеальный источник белка, который содержит необходимые аминокислоты для развития и роста ребенка. Это также йод, который напрямую влияет на интеллектуальные способности ребенка", - добавила она.

Вводить рыбу в детский рацион можно с 8 месяцев. Начать можно с трески, судака, минтая или речного окуня.

"Но тут важно выбирать качественную рыбу, а у нас, к сожалению, с этим проблема. В таком случае можно покупать замороженную рыбу", - объяснила диетолог.

Размораживать рыбу нужно постепенно в холодильнике. Не рекомендуется размораживать рыбу при комнатной температуре или с помощью горячей воды – теряются ее полезные свойства.

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По словам диетолога, важно также правильно выбрать рыбу. Не все обитатели морей или рек одинаково полезны.

"К примеру, тилапия, которую можно легко найти в Абхазии. Где бы они ни плавала, она впитывает в себя все, что "выкидывает" море. Это такая рыба – "мусорщик". От нее стоит отказаться", - добавила Шакая.

Предпочтение диетолог отдает речной рыбе – окунь, судак или щука.

Самый распространенный способ приготовления рыбы – запекать ее в фольге.

"Но я не рекомендую этого делать. Лучше использовать пергаментную бумагу, можно ее также намочить, чтобы она пропускала влагу", - отметила Шакая.

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Жарить рыбу рекомендуется на топленном или кокосовом масле. Обваливать лучше в кукурузной муке или панировочных сухарях.