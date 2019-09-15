Американский экспедиционный корабль вошел в Черное море

В Черное море третий раз за год зашел американский экспедиционный корабль USNS Yuma, который относится к высокоскоростным транспортным судам класса Spearhead.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) Военно-морских сил США вошел в акваторию Черного моря.

Согласно данным ресурса Bosphorus Observer, который мониторит прохождение судов через пролив Босфор, USNS Yuma заходит в Черное море в третий раз за 2019 год.

Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGu pic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ — Yörük Işık (@YorukIsik) 14 сентября 2019 г.

Корабль относится к типу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Это - многоцелевые корабли, которые предназначены для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, включая танки M1 Abrams, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций.

Читайте также: