Американский экспедиционный корабль вошел в Черное море

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) Военно-морских сил США вошел в акваторию Черного моря.
Согласно данным ресурса Bosphorus Observer, который мониторит прохождение судов через пролив Босфор, USNS Yuma заходит в Черное море в третий раз за 2019 год.
Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGu pic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ— Yörük Işık (@YorukIsik) 14 сентября 2019 г.
Корабль относится к типу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Это - многоцелевые корабли, которые предназначены для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, включая танки M1 Abrams, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций.
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