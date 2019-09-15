09:56 15 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.47
  • EUR71.53
Поиск

Американский экспедиционный корабль вошел в Черное море

© Foto/ Flickr / Official U.S. Navy Page
Новости
Получить короткую ссылку
28 0 0

В Черное море третий раз за год зашел американский экспедиционный корабль USNS Yuma, который относится к высокоскоростным транспортным судам класса Spearhead.

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) Военно-морских сил США вошел в акваторию Черного моря. 

Согласно данным ресурса Bosphorus Observer, который мониторит прохождение судов через пролив Босфор, USNS Yuma заходит в Черное море в третий раз за 2019 год.

Корабль относится к типу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Это - многоцелевые корабли, которые предназначены для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, включая танки M1 Abrams, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций.

Читайте также:

Теги:
США, Черное море


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Ботанический сад.
Цветет и пахнет: растительный рай Сухумского ботсада
Кто в тереме живет: кабина грузовика приютила лесных животных
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia