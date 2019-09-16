Путин пригласил Хаджимба на празднование Дня Победы в Москве

Президент России направил приглашение главе Абхазии Раулю Хаджимба принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

СУХУМ, 16 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин пригласил абхазского лидера Рауля Хаджимба принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая 2020 года в Москве, сообщается на сайте президента республики.

"Отмечая эту знаменательную дату нашей общей истории, мы склоняем головы перед светлой памятью борцов с нацизмом. В России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы. Важно, что славные традиции дружбы и взаимопомощи, завещанные нам отцами и дедами, и сегодня служат надежной основой для развития конструктивного сотрудничества между нашими государствами", - говорится в пригласительной телеграмме.

Ранее сообщалось, что на 75-летие Победы Владимир Путин пригласил лидеров Франции, Китая, США, КНДР, Индии и Пакистана.

В Москве запланирована масштабная программа торжественных мероприятий.

В 2015 году в столицу России на Парад Победы приехали главы 23 государств, а также руководители ООН и ЮНЕСКО.

В Великой Отечественной войне принимали участие более 55 тысяч жителей Абхазии. 17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

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