Отказаться от курса на подрыв: Россия призвала Запад не искажать исторические факты

Польша не пригласила делегацию России на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой. Премьер Британии сравнил действия СССР на востоке Польши с агрессией фашистской Германии, а в Болгарии призвали не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Россия призывает западные страны не искажать исторические факты и руководствоваться в своих оценках международным правом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, об этом сообщает РИА Новости.

"Мы призываем наших западных партнеров прекратить искажать исторические факты, отказаться от курса на подрыв существующей международно-правовой системы, руководствоваться в своих оценках международным правом, в котором итоги Второй мировой войны закреплены однозначно. В наших общих интересах максимально деполитизировать дискуссии на темы из нашего недавнего исторического прошлого и перевести их в русло профессионального диалога ученых-историков", - сказала Захарова.

Она отметила, что "все послевоенное время Советский Союз, его союзники удерживали мир от глобальной катастрофы и полного одичания, удерживали эту экспансию, которую всеми силами старались реализовать вожди либерального миропорядка".

"Процесс деколонизации. Какое отношение либеральный миропорядок имел к этому процессу? ...Именно Советский Союз придал импульс процессам деколонизации в Азии, Африке, Латинской Америке. И также поддерживал региональную безопасность в Европе и при этом одновременно воссоздавал своими силами экономическую инфраструктуру стран, разрушенных войной", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

"Об этом не хотят помнить, это неинтересно, потому что это полностью перечеркивает миф о том самом либеральном миропорядке и тех благах, которые он принес человечеству. А нужно было бы напоминать, и мы будем. Раньше стеснялись, но после той вакханалии, которая была в Варшаве, у нас другого варианта нет", - отметила она.

В Польше 1 сентября прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь сравнил действия СССР на востоке Польши в 1939 году с агрессией фашистской Германии, власти России назвали такое сравнение неприемлемым. В эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал свою точку зрения на слова британского премьера Бориса Джонсона.

Кроме того, МИД Болгарии недоволен выставкой, приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которая откроется в Софии 9 сентября. Экспозиция вызвала недовольство болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

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