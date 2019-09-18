Трудоемкий процесс и бурные эмоции: как менялся абхазский алфавит

Абхазский язык причислен к так называемым младописьменным языкам. За более чем 150-летнюю историю абхазской письменности алфавит неоднократно подвергался изменениям. О том, как менялся абхазский алфавит, и о главных этапах развития языка читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik



Письменность в Абхазии появилась во второй половине XIX века. Ученые полагают, что до ХIX века в качестве литературного языка абхазы использовали греческий язык, затем турецкий и грузинский. В научной среде существует гипотеза о том, что у абхазов в древности была своя письменность. Некоторые ученые пытались расшифровать древние надписи на абхазском языке на "Майкопской плите". Изучая памятник древнейшей письменности Кавказа – Майкопскую надпись, русский ученый Георгий Турчанинов пришел к выводу, что письмо имеет абхазские корни. На основе расшифровок Майкопской надписи Турчанинов написал работу "Открытие и дешифровка древнейшей письменности Кавказа".

Первый абхазский алфавит был создан русским ученым Петром Усларом в 1862 году на основе кириллицы. В алфавите Услара было 55 знаков, большинство из них было перенято с русского алфавита, некоторые из них были изменены. Для передачи звуков абхазского языка Услар также использовал латинский, греческий, сербский, старославянский и грузинский алфавиты.

Архивное фото Алфавит Услара

Первый абхазский букварь выпустил в свет русский генерал Иван Бартоломей в 1865 году на основе алфавита, составленного генералом Петром Усларом в 1862 году. Однако этот алфавит использовался лишь до 1892 года.

"Алфавит должен соответствовать требованиям самого языка, отражая все его звуки. Письменность развивается, в тех алфавитах, которые были ранее, один и тот же знак передавал несколько звуков при помощи всевозможных диакритических знаков, что усложняло их начертание, запоминание", — считает доцент кафедры абхазского языка Ева Тания.

Архивное фото Букварь Бартоломея

Второй абхазский букварь был издан в 1892 году педагогом Сухумской Горской школы Константином Мачавариани и его учеником Дмитрием Гулиа. Для издания этого букваря потребовалась модификация алфавита, из него были изъяты буквы для диалектных бзыбских фонем, количество букв в алфавите сократилось до 51.

Один из авторов учебника, основатель абхазской национальной литературы Дмитрий Гулиа писал об этой книге: "Азбуку мы закончили в 1891 году, и через год она вышла в свет. Вот с этой поры абхазы начали читать книги на родном языке".

Архивное фото Азбука Мачивариани и Гулиа



Алфавит Мачавариани и Гулиа был усовершенствован педагогом и общественным деятелем Андреем Чочуа и использовался в абхазских школах с 1909 года. Чочуа окончательно закрепил в алфавите и множестве изданных им букварей отсутствие фонем бзыбского диалекта и максимально приблизил абхазский алфавит к фонематическому принципу, то есть такому, когда одному звуку соответствует одна буква.

Этот алфавит действовал до 1926 года, на нем издавалась учебная и художественная литература, газеты.

Архивное фото Алфавит Андрея Чочуа



В 1926 году в рамках общесоюзного процесса латинизации была принята новая письменность на основе латинской графики, разработанный академиком Николаем Марром так называемый аналитический алфавит. На основе этого алфавита издавались книги, началось обучение в школах, но из-за того что была и сложность в написании знаков, и большое их количество (64 знака), вынуждены были вскоре отказаться от него.

Архивное фото Алфавит на основе латиницы

"В 1928 году лингвист-языковед Николай Яковлев создал новый унифицированный алфавит из 51 знака на латинской графике. Он оказался более упрощенным, экономичным для передачи абхазских звуков. Им же был подготовлен неосуществленный проект латинизации русского языка", — сказала языковед.

Этот алфавит использовался вплоть до 1938 года.

В 1938 году абхазский алфавит был переведен на грузинскую графику.

"По инициативе Берия была разработана грузинская графическая основа, на которую были переведены абхазский и осетинский (Южной Осетии) алфавиты. Конечно же, переход на грузинскую графику не был подкреплен с научной точки зрения", — отметила Тания.

После введения грузинского алфавита все абхазские школы были закрыты. Языком обучения стал грузинский. Обучение на грузинском языке велось до смерти Сталина. В 1953 году абхазские школы снова открылись. В 1954 году было принято решение вернуться к алфавиту Андрея Чочуа, которым, с некоторыми модификациями, пользуются и поныне.

В 1996 году устранили один из главных недостатков алфавита Андрея Чочуа, унифицировав передачу огубленности посредством специального знака —ә, вместо —у, который употребляли ранее.

"Основные звуки современного абхазского языка наиболее полно выражены функционирующим алфавитом", — отмечает Ева Тания.

Тания не разделяет существующего мнения в научной среде о том, что абхазскую письменность следует перевести на латинскую графику.

Архивное фото Современный абхазский алфавит

"Прежде чем заняться заменой одной письменности на другую, мы должны уяснить, чем вызвана необходимость перехода, каковы причины, чему это будет способствовать. Это долгие годы кропотливой работы, процесс трудоемкий, финансово нелегкий, хотя считается, что переход на новый алфавит может способствовать упрощению изучения языка, нейтрализовать разрыв между устной речью и письменной. Вносить изменения в алфавит не так легко и просто, даже элементарные изменения правил правописания вызывают "бурные эмоции", и не только у нас ", — сказала она.

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