"Тверские волки": СК России назвал имя убийцы Михаила Круга

Одно из самых громких нераскрытых преступлений в современной России, убийство певца Михаила Круга, раскрыто спустя 17 лет.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Следственный комитет России по Тверской области установил имя убийцы певца Михаила Воробьева, известного под сценическим псевдонимом "Михаил Круг".

Убийство было совершено в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Двое мужчин тайно проникли с целью ограбления в дом Круга, и один из них убил певца. По горячим следам в 2002 году раскрыть преступление не удалось, не было непосредственных свидетелей и улик.

В 2019 году СК России получил дополнительную информацию об обстоятельствах совершения убийства Михаила Круга, после чего предварительное следствие по делу было возобновлено.

В итоге сотрудникам Следственного комитета спустя 17 лет удалось прояснить все детали убийства, а также установить лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Дмитрий Веселов.

Александр Агеев признался, что совместно с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым напал на дом Михаила Круга. По его словам, убийство певца не планировалось, преступники по поручению криминального авторитета города Тверь, известного как "Лом", проникли в дом Круга, чтобы украсть антиквариат и ценности, при этом самого Михаила в доме не должно было быть.

По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив хищение, должен был обратиться к нему за помощью, тот "нашел" похищенное, после чего певец стал бы ему обязанным и выплачивал часть гонораров от концертной деятельности.

"Однако Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. Возникшие препятствия Веселов, не задумываясь, решил устранить, применив к теще Круга насилие. Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него два раза из пистолета ТТ, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа", - сообщает СК РФ.

После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. Певец умер в больнице города Твери от огнестрельных ранений груди и живота.

Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, из мести за смерть Круга застрелил другой член банды "Тверские волки" Александр Осипов (Осипов-младший).

Он сообщил, что был знаком с певцом и являлся поклонником его творчества и, узнав, что в смерти Круга виновен Дмитрий Веселов, застрелил последнего в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области.

С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, следствие закрыло уголовное дело и прекратило уголовное преследование.

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