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РЖД ввели смс-оповещение пассажиров

© Sputnik / Илья Питалев
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Пассажир может оставить номер мобильного телефона при каждом оформлении билета в кассе ФПК или на сайте РЖД.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Российские железные дороги ввели услугу бесплатного оповещения пассажиров по смс о возможных корректировках в расписании поезда, на который куплен билет, об этом сообщается на сайте компания.

Пассажирки поезда сообщением Москва - Сухум
© Sputnik / Алексей Никольский
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"В целях повышения качества обслуживания и оперативного информирования пассажиров поездов дальнего следования о корректировках в расписании движения АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") рекомендует оставлять свои контактные данные при оформлении проездных документов. Данная услуга предоставляется бесплатно", - говорится в сообщении.

На оставленный пассажиром при покупке билета номер будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.

Пассажирам, использующим мобильное приложение "РЖД Пассажирам" для оформления билетов, необходимо перейти в пункт меню "Мои пассажиры", выбрать пункт "Контакт" и указать номер телефона.

Абхазию и Россию связывают четыре поезда, два московских (один из которых ходит круглогодично), а также поезда из Санкт-Петербурга и Самары.

Поезда, связывающие Абхазию и Самару, и второй московский поезд в конце августа завершили поездки до следующего летнего графика. Поезд Санкт-Петербург - Сухум будет ходить до 12 октября.

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