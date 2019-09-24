Сотовые операторы в России смогут узнавать абонента по фото и голосу

Нововведение позволит ускорить внедрение виртуальных сим-карт (eSIM), которые в настоящее время тестируют российские операторы сотовой связи.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Систему удаленной идентификации сотовых абонентов по фото и голосу разрабатывают в России, об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Ростелеком".

По словам главы проектного офиса виртуального оператора "Ростелекома" Алексея Чернецова, механизм распознавания абонентов eSIM может быть основан на Единой биометрической системе, техническую часть которой прорабатывает "Ростелеком".

Абонентам не придется приходить в офис сотового оператора с паспортом, будет достаточно сфотографироваться, воспользовавшись телефоном, и сказать несколько слов в микрофон.

Перейти на виртуальные сим-карты первыми предложили в России Tele2, в апреле этого года. Однако вскоре Минкомсвязи приостановило проект из-за нерешенных вопросов с безопасностью. В сентябре ведомство разрешило оператору продолжить эксперимент.

Tele2 Россия - российская телекоммуникационная компания, основанная шведской группой компаний Tele2 AB. Работает с 2003 года. Владельцем Tele2 Россия является компания Ростелеком. По итогам 2018 года предоставляет услуги сотовой связи более чем 42,3 миллиона абонентов.

С 15 июля абонентам российского оператора сотовой связи Tele2 при нахождении на территории Абхазии недоступны услуги связи. О дате возобновления предоставления услуг связи на территории Абхазии Tele2 обещает сообщить дополнительно.

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