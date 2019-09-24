Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года и освобожден из под стражи только 28 августа 2019 года.

СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что журналист Кирилл Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском телевидении, об этом сообщает РИА Новости.

"Кирилл Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском телевидении. С целью культурологического познания Украины, для того, чтобы мы могли лучше понять эту страну", - сказал Киселев на форуме СЖР "Вся Россия" в Сочи.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

Читайте также: