МИД России заявил, что новыми санкциями США "превзошли себя в безрассудстве"

США "уличили себя в откровенном пособничестве терроризму", введя новые антироссийские санкции, считают во внешнеполитическом ведомстве России.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Министерство иностранных дел России заявило, что США новыми антироссийскими санкциями "превзошли себя в собственном безрассудстве".

"Санкции, которые США ввели 26 сентября против ряда российских граждан, нескольких судов и одной компании, стали 75-ми с 2011 года, когда Вашингтон свернул объявленную им же "перезагрузку" двусторонних отношений и начал заниматься их разрушением. С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве", - говорится в сообщении.

Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении троих россиян, пяти судов и одной российской компании из-за нарушения режима американских санкций по Сирии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что российский бизнес внесен в список санкций за "поддержку военной машины Асада и поставки нефти российским вооруженным силам в Сирии".

Воздушно-космические силы России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками.

В МИДе подчеркнули, что сложившаяся ситуация подтверждает, что США "открыто встали на сторону террористов", введя санкции в качестве наказания за "организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии".

В сообщении отмечается, что Москва решительно осуждает "циничность и беспринципность политики Вашингтона".

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