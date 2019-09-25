"Харассмент президента": главное об импичменте Трампу

Противники президента США уверены: он разыграл украинскую карту, чтобы убрать главного конкурента на выборах.

О том, кто инициировал процедуру импичмента, читайте в материале РИА Новости.

О начале процедуры импичмента 24 сентября объявила на пресс-конференции председатель палаты представителей, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси. Она дала указания шести комитетам палаты приступить к расследованию действий главы государства. Им предстоит выяснить, не совершил ли президент "тяжкие преступления и проступки". Затем юридический комитет палаты представителей составит предварительное заключение, а также утвердит подпункты импичмента.

Импичмент — увольнение или тюрьма?

Импичмент, иными словами — вотум недоверия, подразумевает тяжкие обвинения в адрес чиновников вплоть до президента, а также судей, с возможным последующим их отстранением от должности. Речь может идти, например, о госизмене и взяточничестве, а также злоупотреблении властными полномочиями. Весь перечень нарушений, преследуемых в порядке импичмента, в Конституции США не приводится.

Достаточность обвинений для отставки главы государства определяют конгрессмены. Далее персону, подвергшуюся импичменту, могут приговорить и к тюремному сроку. Но это уже дело судей, а не конгрессменов.

Что дальше?

В палате представителей за каждый пункт обвинения голосуют отдельно, достаточно простого большинства. В нижней палате демократы преобладают над республиканцами (235 из 435 мест). Утвержденные пункты обвинения отправляют в верхнюю палату — сенат. Для смещения с должности президента понадобится две трети голосов, то есть 67 из 100 членов сената. Но здесь у демократов меньшинство — 47 мест. Это значит, что им придется перетянуть на свою сторону минимум 20 сторонников Трампа среди его однопартийцев — республиканцев.

© AFP 2019 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне

Кого-то уже отстранили таким образом?

Нет. За всю историю США только два президента были представлены к импичменту палатой представителей, но оправданы потом сенатом: Эндрю Джонсон в 1868-м (дело о незаконной отставке военного министра) и Билл Клинтон в 1998-1999 годах (дело о лжесвидетельстве и препятствии правосудию в связи с историей Моники Левински). В 1974-м президент Ричард Никсон, также представленный к импичменту по делу Уотергейта, сам ушел в отставку.

Что послужило поводом на этот раз?

Девятнадцатого сентября газета The Washington Post со ссылкой на двух отставных чиновников написала, что во время телефонного разговора с неназванным иностранным лидером Трамп дал "тревожное обещание", после чего один из американских разведчиков подал жалобу своему начальству на действия президента. Позже The Washington Post сообщила, что речь шла о состоявшейся в июле беседе Трампа с президентом Украины.

Обещание касалось материальной помощи, которая будет оказана, только если коррупционное дело против сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена будет завершено. Именно Байдена называют основным соперником Трампа на выборах 2020 года.

Что за "дело Байдена" и при чем тут Украина?

В то время, когда Байден-старший курировал отношения с Киевом, его сына Хантера ввели в правление крупнейшей на Украине частной газовой компании Burisma Holdings. Согласно банковским данным США, американская фирма Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC получала регулярные переводы со счетов Burisma в размере 166 тысяч долларов ежемесячно с весны 2014-го по осень 2015-го. Когда в 2016 году генпрокурор Украины Виктор Шокин собирался начать спецрасследование в отношении членов правления Burisma, среди которых был и Хантер Байден, его уволили. Решение пробивал Байден-старший. Позднее он даже публично рассказывал, как добился увольнения "этого сукина сына".

Чего Трамп хотел от Зеленского?

Трампа подозревают в том, что он добивается возобновления расследования, чтобы избавиться от потенциального конкурента. Цель демократов — выяснить, стоит ли перед Киевом выбор "между перспективой бороться с российской агрессией без помощи США, в которой Украина отчаянно нуждается, и использованием своей судебной системы для обслуживания кампании Трампа". Это, по заявлению сенаторов, стало бы грубейшим злоупотреблением должностными полномочиями, "находкой" для Москвы и дискредитацией власти в глазах общественности.

© AP Photo. Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Оправдывается ли Трамп?

Президент США сейчас находится в Нью-Йорке, где принимает участие в работе Генассамблеи ООН. На новости он отреагировал традиционно — в твиттере. Действия демократов он назвал "харассментом президента" и пообещал опубликовать полную расшифровку июльского разговора с Зеленским. К слову, на днях Трамп планировал лично встретиться с украинским коллегой на полях Генассамблеи.

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