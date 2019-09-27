Россияне смогут попасть в Саудовскую Аравию по туристической визе

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Саудовская Аравия ввела туристические визы для граждан 49 стран мира, включая россиян, пишет The National.
Получить визы можно будет в электронном виде на специализированном портале или по прибытии в королевство в аэропортах.
Власти Саудовской Аравии будут выдавать визу на три месяца с возможностью многократного въезда. Ее стоимость составит 120 долларов.
Отмечается, что женщины смогут посещать королевство без сопровождения мужчин. Однако туристы не смогут посещать священные для мусульман города — Мекку и Медину.
Без формальностей: новые правила получения виз разных стран>>
Ранее основными посетителями Саудовской Аравии были мусульмане, совершающие хадж в Мекку, либо те, кто приезжал в командировку.
Читайте также:
- Туристам будет легче получить шенгенскую визу
- Россиянам могут разрешить въезд в Турцию по внутренним паспортам
-
Виза ни к чему: опубликован рейтинг удобных для путешествий паспортов