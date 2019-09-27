Россияне смогут попасть в Саудовскую Аравию по туристической визе

Точные правила поведения для туристов в королевстве Саудовская Аравия пока не опубликованы.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Саудовская Аравия ввела туристические визы для граждан 49 стран мира, включая россиян, пишет The National.

Получить визы можно будет в электронном виде на специализированном портале или по прибытии в королевство в аэропортах.

Власти Саудовской Аравии будут выдавать визу на три месяца с возможностью многократного въезда. Ее стоимость составит 120 долларов.

Отмечается, что женщины смогут посещать королевство без сопровождения мужчин. Однако туристы не смогут посещать священные для мусульман города — Мекку и Медину.

Без формальностей: новые правила получения виз разных стран>>

Ранее основными посетителями Саудовской Аравии были мусульмане, совершающие хадж в Мекку, либо те, кто приезжал в командировку.

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