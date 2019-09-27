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Офисные работники вышли на улицу после землетрясения в Стамбуле 26 сентября 2019

Представитель абхазской диаспоры рассказал о ситуации в Стамбуле после землетрясения

© AFP 2019 / OZAN KOSE
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На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7 в четверг 26 сентября. Пострадало несколько десятков человек и сотни зданий.

СУХУМ, 27 сен – Sputnik. Жители Турции спят на улице и в автомобилях, опасаясь очередного землетрясения, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия представитель абхазской диаспоры Мурад Гечба, проживающий в Стамбуле.

"Говорят, что сегодня тоже были толчки в два балла, но мы не почувствовали. Люди боятся, что будет сильнее, и спят на улице, в машинах. Одни эксперты говорят, что землетрясение возможно повторится, другие - что не будет в ближайшее время", - отметил Гечба.

Люди на улице в палатках после землетрясения в Стамбуле, 27 сентября 2019
© AFP 2019 / YASIN AKGUL
Обрушение минарета и палатки на улицах: последствия землетрясения в Турции
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Когда начались подземные толчки, рассказал Гечба, он был дома вместе с матерью. Так как это не первое землетрясение в их жизни, они не поддались панике и не стали выбегать из жилища. Подземные толчки длились около десяти секунд.

Последнее сильное землетрясение в Турции произошло 17 августа 1999 года у берегов Мраморного моря, магнитудой 7,7. Тогда страна подверглась серьезным разрушениям. Число жертв землетрясения составило более 15 тысяч человек, еще 25 тысяч человек получили ранения, а 600 тысяч остались без крова.

В четверг 26 сентября в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7, в результате пострадали 34 человека, около 470 зданий получили повреждения, в том числе одна из мечетей, с которой упал минарет.

Ближайший к очагу землетрясения населенный пункт  - город Силиври, расположенный на берегу Мраморного моря.

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