Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Как сообщают сейсмологи, эпицентр подземных толчков располагался в 64 километрах от Стамбула, в городе ощущались несущественные последствия землетрясения, многие люди покинули свои дома.
Depreme yakalandık insanlar sokaklarda https://t.co/Dl98yp5rkK— İrfan Sapmaz (@irfanspmz) September 26, 2019
Ближайший к очагу землетрясения населенный пункт - город Силиври, расположенный на берегу Мраморного моря.
От Силиври до эпицентра землетрясения, который залегал на глубине 12 километров, около 24 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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