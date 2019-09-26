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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции

© REUTERS / David McNew
В мире
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333810

Подземные толчки зафиксированы в 13:59 по местному времени, эпицентр располагался в 64 километрах к западу от Стамбула.

СУХУМ, 26 сен – Sputnik. На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Как сообщают сейсмологи, эпицентр подземных толчков располагался в 64 километрах от Стамбула, в городе ощущались несущественные последствия землетрясения, многие люди покинули свои дома.

Ближайший к очагу землетрясения населенный пункт  - город Силиври, расположенный на берегу Мраморного моря.

От Силиври до эпицентра землетрясения, который залегал на глубине 12 километров, около 24 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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Теги:
турция, землетрясение


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