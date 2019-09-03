СГБ Абхазии назвала единственный выход из ситуации на границе Южной Осетии с Грузией

В СГБ Абхазии заявили, что внимательно следят за развитием событий в районе Уиста (Цнелис) на границе Южной Осетии и Грузии, где полиция Грузии выставила блокпост.

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Грузия должна отвести силовиков от села Уиста (Цнелис) на границе с Южной Осетией и ликвидировать обустроенный там полицейский блокпост, это единственный выход из сложившейся напряженной ситуации, заявили в Службе государственной безопасности (СГБ) Абхазии.

Эта мера позволит в дальнейшем всем сторонам вернуться к режиму переговоров, снять спорные вопросы и напряженность, уверены в ведомстве.

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, сбитый в воскресенье 1 сентября квадрокоптер Генпрокуратуры Южной Осетии и открытый с этой целью огонь со стороны грузинских силовиков создал "опасный прецедент, который в дальнейшем может иметь самые серьезные последствия".

"Наблюдая за ситуацией из Сухума, мы видим, как государственная граница между Южной Осетией и Грузией вновь превращается в линию фронта, и виной тому безответственная и агрессивная политика Тбилиси. Однозначно понятно, что само нахождение грузинских силовиков и их блокпоста вблизи югоосетинского населенного пункта могут привести к открытому вооруженному противостоянию и как следствие – к человеческим жертвам", - говорится в сообщении.

В ведомстве выразили надежду, что действия Грузии не останутся незамеченными присутствующими на месте инцидента представителями Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС), "которые в таких случаях обязаны принимать меры по устранению предпосылок к дальнейшей эскалации конфликта".

В СГБ напомнили, что Грузия не реагирует на предложения Республики Абхазия приступить к процессу цивилизованного обсуждения вопросов прохождения государственной границы, ее делимитации и демаркации, что не способствует нормализации обстановки, укреплению мер доверия между нашими государствами и открыто демонстрирует агрессивные намерения Тбилиси.

Эскалация напряженности на границе Южной Осетии с Грузией началась более недели назад, когда грузинская полиция начала строительство блокпоста вблизи села Уиста.

На следующий день положение вновь обсудили на технической встрече в формате МПРИ, которая проходила на месте событий в селе Уиста. Стороны вновь не достигли компромисса и пришли к выводу, что диалог необходимо продолжить в рамках Женевских дискуссий и в формате МПРИ.

Безопасность жителей села Уиста обеспечивает Погранслужба КГБ Южной Осетии, которая взяла под охрану этот участок границы.

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