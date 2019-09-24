Кове о ситуации на границе Южной Осетии и Грузии: провокации Грузии

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как в Южной Осетии контролируют ситуацию на приграничной с Грузией территорией.

Делегация из Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Кове приняла участие в торжественных мероприятиях в Цхинвале, посвященных годовщине образования республики Южная Осетия.

Во время визита в Южную Осетию абхазскую делегацию принял президент республики Анатолий Бибилов, сообщил Даур Кове.

По его словам, речь, в частности, шла о ситуации на границе Южной Осетии с Грузией, связанной со строительством блокпоста грузинской полиции.

"Отметили, что действия, которые предпринимает грузинская сторона, носят провокационный характер и не способствуют спокойствию на территории Южной Осетии. Я бы не сказал, что ситуация, которая разворачивается в приграничном районе сказывается на жителях Южной Осетии, так как ситуация находится под контролем властей республики. Ситуация крайне непростая", - отметил Кове.

Министр напомнил, что недавно в Южной Осетии побывали участники Женевских дискуссий, состоялась их встреча с президентом Южной Осетии. На этой встрече югоосетинская сторона дала свою оценку тем действиям, которые предприняла грузинская сторона, установив блокпост. Дальнейшее обсуждение этой ситуации состоится в октябре в рамках Женевских дискуссий. Ситуация под контролем и будет иметь продолжение, подчеркнул Даур Кове.

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