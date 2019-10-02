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Покрыли "паутиной": сотовую связь и интернет установили на Крымском мосту

© Sputnik / Макс Ветров
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На всей протяженности моста через Керченский пролив установлено 2G покрытие, 3G покрытие и 4G LTE.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Новую базовую станцию установили на острове Тузла, это позволило обеспечить качественную устойчивую сотовую связь и интернет на всей протяженности Крымского моста, об этом в эфире радиостанции "Спутник в Крыму" сообщил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

"Запущена мобильная вышка на острове Тузла. Лично проверил сигнал: 2G стопроцентное покрытие на всей протяженности Крымского моста, 3G практически 100% и более 60% покрытие 4G LTE. Мощности будут еще добавляться и в течение полугода LTE заработает практически более 90%", - сказал Зырянов.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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