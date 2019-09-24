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Первый пошел: тестовый состав пустили по Крымскому мосту

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Российские журналисты впервые проехали по железнодорожной части Крымского моста.

Около получаса ушло на то, чтобы в тестовом режиме проехаться по железнодорожной части моста. Расчетная скорость поездов составляет до 80 километров в час.

Движение планируют запустить уже в декабре этого года, по словам владельца строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг.

Уже закончен монтаж всех мостовых конструкций, кладутся железнодорожные коммуникации: электричество, связь.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.



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