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Эсминец "Портер" вошел в Черное море, в США объяснили причину

© Foto/ Official U.S. Navy Page
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Эсминец ВМС США "Портер" вошел в Черное море 12 октября, Черноморский флот взял его на сопровождение.

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Плановой операцией назвала заход американского эсминца в Черное море командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти, ее слова приводятся на сайте флота.

Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
© AFP 2019 / Daniel Mihailescu
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Франкетти отметила, что это плановая операция, нацеленная на то, чтобы показать "приверженность Вашингтона к свободному судоходству".

"Это плановая операция — седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году — демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и партнерам в Черном море", — сказала вице-адмирал.

Непосредственный контроль за действиями корабля ВМС США в Черном море осуществляют фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", отметили в Национальном центре управления обороной РФ.

Ранее Американский исследовательский центр RAND Corporation разработал комплекс мер по сдерживанию сил России в Черноморском регионе.

США планируют развернуть дополнительные системы ПРО и береговые ракетные комплексы в Болгарии и Румынии. Также центр предлагает расширить границы военных учений НАТО в Черном море, чтобы повысить оборонный потенциал Грузии и Украины.

В Москве неоднократно заявляли о недопустимости расширения НАТО на восток путем включения Украины и Грузии  в состав Североатлантического альянса. Эти действия противоречат ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран, и Россия оставляет за собой право реагировать на агрессивные действия зарубежных коллег.

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