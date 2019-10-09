Российская подлодка запустила крылатые ракеты "Калибр" в Черном море

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Российская подводная лодка "Колпино" выполнила учебные стрельбы ракетами "Калибр" в Черном море, видео опубликовал телеканал "Звезда".

Пуски осуществлены из подводного положения по береговой и морской целям в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России.

Всего в маневрах поучаствовали около 20 кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты из состава морской авиации Черноморского флота.

Б-271 "Колпино" - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Субмарина входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

Крылатая ракета "Калибр" неоднократно использовалась российскими войсками в Сирии для ударов по террористам. Первый такой удар был нанесен в октябре 2015 года, когда корабли Каспийской флотилии произвели 26 пусков ракет "Калибр-НК".

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