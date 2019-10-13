Турецкие войска захватили населенный пункт в Сирии

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. Турецкие военные также захватили приграничный населенный пункт Сулук в северо-восточной части сирийской провинции Ракка, передает гостелевидение Сирии.

Ранее минобороны Турции сообщило, что в ходе военной операции на севере Сирии нейтрализованы 480 членов Рабочей партии Курдистана – Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG).

"Общее число террористов, которые были обезврежены в ходе успешно продолжающейся операции "Источник мира" к востоку от Евфрата, составляет 480", - сообщило турецкое военное ведомство.

В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль стратегически важный город Рас эль-Айн. Курдское агентство Firat сообщило, что арабо-курдские "Сирийские демократические силы" (SDF) нанесли удар по турецкой армии в Рас эль-Айне, в результате которого 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

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