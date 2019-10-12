Минобороны Турции: в ходе операции Сирии ликвидированы 415 террористов

Ранее сообщалось о гибели двух турецких военных в столкновении с силами самообороны курдов на севере Сирии.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Министерство обороны Турции заявило о ликвидации 415 боевиков с начала операции на севере Сирии, передает РИА Новости.

"Операция "Источник мира", проходящая к востоку от Евфрата, ночью была проведена успешно. По позициям террористических группировок РПК/PYD-YPG были нанесены успешные удары с воздуха и земли. Общее число ликвидированных террористов достигло 415", - говорится в сообщении министерства обороны в Twitter.

В свою очередь, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин проинформировал о том, что террористы активизировались в разных регионах Сирии на фоне турецкой операции на северо-востоке страны.

"На фоне проведения Турцией операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии активизировались действия незаконных вооруженных формирований в других регионах Сирийской Арабской Республики", - сказал Бакин.

Он отметил, что в сириийской провинции Деръа боевики взорвали две бомбы на маршруте патрулирования российской военной полиции. Никто из российских военнослужащих не пострадал.

Кроме того, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что около 100 тысяч человек покинули свои дома с начала турецкой операции на севере Сирии.

"Управление по координации гуманитарных вопросов сообщает, что около 100 тысяч человек уже покинули свои дома в этом районе. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило сегодня, что оно начало получать сообщения о жертвах и раненых среди гражданского населения за первые два дня турецкой операции", - сказал Дюжаррик.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. СМИ Труции сообщили о погибших и раненых мирных жителях.

Президент Турции также заверил своего американского коллегу Дональда Трампа в намерении продвинуться на 30 километров в глубь Сирии.

Военная операция Анкары вызвала критику со стороны ряда соседних стран, а также ЕС. Сирийские власти также неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.

* запрещенная в России террористическая организация.

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