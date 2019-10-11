Удерживаемые курдами террористы могут сбежать из-за операции Турции, заявил Путин

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о возможности бегства удерживаемых курдами боевиков террористической группировки "Исламское государство" с северо-востока Сирии в результате турецкой военной операции, сообщается в стенограмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Сейчас мы видим, что происходит на севере Сирии в связи с турецкой военной операцией. Есть определенные вещи, которые не могут проходить мимо нашего внимания. А именно: на севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ*. Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря. По сути, это лагеря содержания боевиков ИГИЛ*. Они просто могут разбежаться. Я не уверен, сможет ли турецкая армия - и как быстро - взять это под контроль", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

Операция Турции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале на севере Сирии военной операции, направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Операция была названа "Источник мира".

Эрдоган назвал три цели операции — обезопасить южную границу Турции от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых страна "не может бесконечно содержать", — по оценкам президента, таковых насчитывается 3-4 миллиона.

Президент Турции также заверил своего американского коллегу Дональда Трампа в намерении продвинуться на 30 километров в глубь Сирии.

Военная операция Анкары вызвала критику со стороны ряда соседних стран, а также ЕС.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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