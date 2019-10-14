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Евросоюз продлил санкции на год из-за инцидента в Солсбери

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В октябре прошлого года Европейский Союз одобрил новый механизм введения санкций против лиц, "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения".

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на Совет ЕС.

Санкционные меры подразумевают запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов для физических и юридических лиц. В список вошли пять человек, связанных с сирийским режимом, четверо, причастных, по мнению ЕС, к инциденту в Солсбери, а также одна организация — Центр научных исследований в Сирии.

В октябре прошлого года Европейский Союз одобрил новый механизм введения санкций против лиц, "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения".

Памятник Альберту Галлатину у министерства финансов в Вашингтоне.
© Sputnik / Алексей Агарышев
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Власти Евросоюза заявляли, что новые меры приняты "в рамках выработки действий в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери". Ранее механизм был согласован на уровне постпредов стран ЕС.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Бывший британский премьер Тереза Мэй утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.

Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.

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