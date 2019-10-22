"Режим отпуска": в WhatsApp появилась новая функция

Теперь пользователи мессенджера могут оставаться в группе, не получая при этом навязчивые уведомления о новых сообщениях.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik. Разработчики WhatsApp проводят тестирование новой функции, позволяющей отключать уведомления из различных групповых чатов, при этом не выходя из самих чатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал WABetaInfo.

Многих пользователей популярного мессенджера раздражает добавление в групповые чаты. Решением проблемы является выход из группы, но это создает неловкую ситуацию, поскольку другие участники видят данные действия.

Благодаря "режиму отпуска", который носит официальное название "режим игнорирования архивных чатов", станет возможным оставаться в группе, не получая при этом навязчивые уведомления о новых сообщениях.

Раньше появление новых сообщений в архивных чатах означало их автоматическую "разархивацию", теперь, если режим активирован, этого происходить не будет.

Стоит отметить, что архивные чаты больше не скрываются в нижней части списка диалогов. Они находятся в своем собственном подменю для более удобного доступа.

Нововведение появилось в бета-версиях 2.19.110.20 для iOS и 2.19.298 для Android.

Теперь пользователь сможет выбрать, кто будет приглашать его в обсуждения: все или только люди из списка его контактов. Кроме того, некоторых лиц можно внести в черный список.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо найти в настройках раздел "Учетная запись" — "Безопасность", где появится меню "Группы".

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