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Веб-страница мессенджера WhatsApp на экране компьютера.

WhatsApp перестанет работать не некоторых устройствах

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Пользователям устройств с устаревшими версиями операционных систем рекомендуют обновить гаджеты до более поздней версии прошивки, чтобы сохранить доступ к мессенджеру.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. С 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами, говорится в пресс-релизе компании.

Изменения затронут гаджеты, работающие на Android и iOS:

  • Android с операционной системой 2.3.7 и старше;
  • iPhone с операционной системой iOS 8 2014 года и старше.

"В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.

Владельцам смартфонов на Android 2.3.x и iOS 8 не удастся создать новые учетные записи или верифицировать уже существующие аккаунты.

Кроме того, разработчики анонсировали прекращение поддержки всех версий Windows Phone с 31 декабря текущего года.

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