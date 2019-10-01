WhatsApp перестанет работать не некоторых устройствах

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. С 1 февраля 2020 года мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами, говорится в пресс-релизе компании.
Изменения затронут гаджеты, работающие на Android и iOS:
- Android с операционной системой 2.3.7 и старше;
- iPhone с операционной системой iOS 8 2014 года и старше.
"В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
Владельцам смартфонов на Android 2.3.x и iOS 8 не удастся создать новые учетные записи или верифицировать уже существующие аккаунты.
Кроме того, разработчики анонсировали прекращение поддержки всех версий Windows Phone с 31 декабря текущего года.
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