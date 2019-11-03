"Долина смерти": названо самое безжизненное место на Земле

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik. Исследователи из университета Париж-юг проанализировали флору и фауну по всей планете и пришли к выводу, что только в одном месте отсутствуют какие-либо бактерии. При этом ученые уточнили, что критерием обитаемости часто является наличие воды на поверхности планеты, сообщает РИА Новости.
"Зона отчуждения" оказалась расположена в долине Даллол в Эфиопии.
Несмотря на то, что на территории имеются водоемы, их уровень кислотности не подходит для жизни бактерий. В воде в этой долине содержится горячий, очень кислый (pH~0), а также соленый раствор с большим количеством магния.
Живые клетки, "напившись" такой жидкости, разрушаются. Это и обусловило статус самого безжизненного места на Земле.
Это же место уже становилось предметом изучения ученых. Тогда специалисты из Испании нашли целые колонии ультрамалых бактерий в соляных отложениях геотермальной зоны Даллола.
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