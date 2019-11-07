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Издательство Harper Collins назвало главное выражение года

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Sputnik Абхазия

Впервые высказывание стали использовать в ноябре 2015 года при описании протестных акций во время конференции ООН по изменению климата.

СУХУМ, - 7 ноя - Sputnik.  Словосочетание "климатическая забастовка" (climate strike) стало словосочетанием года по версии британского словаря английского языка Коллинза. В 2019 году его употребляли в сто раз чаще, чем годом ранее, сообщает РИА Новости.

Возросшую популярность климатических забастовок связывают с деятельностью шведской школьницы и экологического активиста Греты Тунберг.

Ранее словарь Коллинза называл fake news ("фейковые новости") главным выражением 2017 года. В 2018 году этого звания удостоилось слово single-use ("одноразовый").

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Теги:
экология


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